Ex-viciado em crack, hoje Adelmo ajuda outras pessoas a enfrentar a dependência química

O programa ‘Só por Hoje’ desta semana bateu um papo com Adelmo Oliveira, morador de Cotia, que contou sua trajetória na dependência química, que começou aos 10 anos de idade; confira

'Só por Hoje' desta semana bateu um papo com Adelmo Oliveira, morador de Cotia. Nascido na zona sul de São Paulo, Adelmo conheceu as drogas ainda na infância, mais precisamente aos 10 anos de idade.





Aos 12 anos, mudou-se com sua família para Cotia, na região do Morro do Macaco. Foi lá que ele teve contato com drogas mais pesadas, como a cocaína e o crack.





Depois de uma longa jornada no mundo das drogas, aos 24 anos Adelmo foi internado em uma instituição, onde conseguiu ajuda para se libertar do vício. Mas mesmo assim, nada foi fácil. Ele ainda teve algumas recaídas que o levaram a mais duas internações.





Hoje, Adelmo está com 39 anos e busca através do programa ‘12 Passos’, conciliado ao evangelho de Jesus, ajudar outras pessoas em situação parecida com a que passou. Isso também o fortalece para se manter na sobriedade.





“Hoje eu oriento os jovens, nas palestras e nos shows, que existem outras formas de se divertir sem precisar usar drogas. Existem maneiras de ser feliz sem ter a necessidade falsa de felicidade que a droga traz”, explica Adelmo, que é rapper e atuante na cultura Hip Hop na região. “Hoje ser um voluntário na vida de outras pessoas.”





Confira a entrevista abaixo