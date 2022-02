Secretário é flagrado dormindo em horário de serviço em condomínio comercial na Granja

Imagem foi registrada às 14h47 desta segunda-feira (21)





Sérgio Folha tirava uma soneca às 14h47 desta segunda-feira (21). Foto enviada ao Cotia e Cia





Por Neto Rossi





O secretário de Habitação e Urbanismo de Cotia, Sérgio Folha, foi flagrado às 14h47 desta segunda-feira (21) tirando uma soneca na recepção do condomínio comercial The Point Office, na Granja Viana.





A imagem foi registrada e encaminhada ao Cotia e Cia por uma pessoa que estava no local, que preferiu não ser identificada.





A reportagem questionou se Folha havia ido se reunir com o prefeito Rogério Franco, que tem um escritório particular no mesmo edifício, ou qual então teria sido o motivo de ele se encontrar no condomínio em pleno horário de expediente. Mas não houve retorno do secretário até a publicação deste texto.





Procurado por meio da assessoria de imprensa, o prefeito Rogério Franco também não quis comentar. Caso haja algum retorno, será acrescentando aqui.