Cotia recebe reunião da Funasa para mapeamento de prioridades em saneamento no Estado

Encontro aconteceu nesta terça-feira (22) e foi a 2ª de 16 outras reuniões com representantes de municípios para diagnosticar o saneamento, elaborar projetos e soluções e viabilizar investimentos

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A cidade de Cotia sediou a 2ª reunião do ‘Projeto Estratégico Territorializado de Atuação Governamental no Estado de São Paulo' realizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da Superintendência Estadual da Funasa em São Paulo (Suest/SP).





O evento contou com representantes de municípios que fazem parte do Alto Tietê que foram convidados a conhecer sobre o projeto da Funasa que vai mapear o saneamento básico nos 645 municípios paulistas, elaborar projetos e soluções e, por fim, viabilizar investimentos junto ao Governo Federal.





O projeto terá um olhar especial para o saneamento rural e, segundo Ronaldo Camargo, superintendente estadual da Funasa, estará focado na construção de projetos que viabilizem as metas de saneamento previstas no Marco Legal do Saneamento (Lei Federal 14.026/2020): 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até dezembro de 2033.





Ao final do ciclo de reuniões nos municípios, a Funasa iniciará as discussões que resultarão nas entregas de uma Minuta de Portaria para criação do Fórum Estadual de Saneamento Rural em São Paulo. O documento será acompanhado pela Minuta de Regimento Interno da Funasa adaptada à realidade do estado e deverá ser aprovada pelo comitê gestor do PSBR.





Participaram da reunião: Adam Douglas (Chefe de Engenharia da Funasa), Caio Fontana (Prof. da Fundação Carlos Alberto Vanzolini), além de representantes de diversos municípios como: Carapicuíba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Francisco Morato, Itapecerica da Serra, Ribeirão Pires, entre outros.