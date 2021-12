Secretários de Cotia jogam bola no CT do SPFC em pleno dia útil

Segundo informações de pessoas que estavam no local, partida de futebol e churrasco eram uma confraternização de aniversário do secretário de Habitação e Urbanismo, Sérgio Folha; veja quem participou da pelada



Partida aconteceu na tarde desta quinta-feira (2)

O secretário de Defesa Civil, Lincoln Júnior, estava na tarde desta quinta-feira (2), em horário de serviço, jogando uma bola no Centro de Treinamento (CT) do São Paulo Futebol Clube, em Cotia.





Secretário de Defesa Civil, Lincoln Júnior





Além dele, o secretário de Esportes e da Juventude, Givaldo da Costa (Cabo Givaldo), também estava presente na pelada desta tarde.









Secretário de Esportes e da Juventude, Cabo Givaldo





Segundo informações de pessoas que estavam no local, também estava presente o secretário de Cultura e Lazer, Arildo Gomes, e os vereadores Serginho, Peka Santos e Tim (veja o que disseram os secretários no final da matéria).





Fontes disseram ao Cotia e Cia que o futebol era uma confraternização de aniversário do secretário de Habitação e Urbanismo, Sérgio Folha. Depois da pelada, rolou até um churrasco.





Ao fundo, o secretário de Habitação e Urbanismo, Sérgio Folha

A transmissão ao vivo do jogo foi feita pelo jornalista Ricardo Medina, que retirou o vídeo do ar momentos depois. Mas a reportagem do Cotia e Cia salvou e postou no YouTube. Veja abaixo:









OUTRO LADO





Assim que recebeu as informações, a reportagem do Cotia e Cia, de imediato, fez contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia. Em contato com os secretários municipais, Arildo Gomes Pereira, Lincoln Junior e Sérgio Folha informaram, por meio da assessoria, que solicitaram previamente dispensa do trabalho para a data de 2/12 e, portanto, "terão descontado de seus vencimentos o valor equivalente a um dia de trabalho".





Já o secretário Givaldo da Costa disse que esteve no local no seu horário de almoço.





Cotia e Cia também está em contato com o CT do São Paulo para buscar mais informações sobre o jogo de hoje.





REPORTAGEM: NETO ROSSI E RUDNEY OLIVEIRA





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 17H55 DO DIA 02/12/2021 COM A NOTA DOS SECRETÁRIOS).