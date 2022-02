Salas com infiltração fazem alunos serem dispensados no 1º dia de aula no Ceuc de Caucaia

Segundo a direção da escola, problema ocorreu após um ato de vandalismo na semana passada

Problema ocorreu em duas salas do maternal. Foto enviada ao Cotia e Cia





Elisângela Diniz levou sua filha de 3 anos para o primeiro dia de aula nesta quinta-feira (3) no Centro Educacional Unificado de Cotia (CEUC), localizado no distrito de Caucaia do Alto. Mas chegando na unidade, para a sua surpresa, foi informada de que não haveria aula em razão de um problema de infiltração no teto da sala.





“Cheguei lá e fui informada que não haveria aula para o maternal porque a sala estava com mofo. Perguntei o porquê ninguém foi avisado. Várias mães estavam chegando lá e deram com a cara na porta. Professor disse que foi avisado ontem, às 19h. A diretora falou que tinha avisado. Mas não foi avisado. Aí perguntei se não tinha outra sala e ela disse que não. Se eu tivesse trabalhando hoje, como eu ia fazer?”, questiona Elisângela, que volta a trabalhar na segunda-feira (7)





Cotia e Cia entrou em contato com a direção do CEUC na manhã de hoje e foi informado que a infiltração em duas salas de aula do maternal ocorreu após um ato de vandalismo na escola. De acordo com a direção, na semana passada, algumas pessoas subiram no telhado da unidade e arrancaram os cabos do para-raios e, ao andarem por cima do telhado, acabaram amassando as calhas.





“Eles começaram a trocar as calhas ontem e a gente está fazendo o trabalho de pintura para as salas ficarem em condições de receberem as crianças na próxima segunda-feira (7)”, disse a direção.





A direção do Ceuc informou também que os pais foram avisados ontem sobre o problema e que não tem condições de juntar os alunos em outras salas, pois já estão superlotadas.





Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que uma equipe de manutenção está no local fazendo os reparos necessários para solucionar a infiltração na laje, e que os alunos destas duas salas voltarão às aulas na próxima segunda-feira (7/02).





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 13H16 DO DIA 03/02/2022 COM A NOTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COTIA)