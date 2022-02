Em 15 dias, Cotia teve 40 ocorrências devido ao tempo chuvoso, aponta balanço da Defesa Civil

As ocorrências estão relacionadas a quedas de árvores, quedas de muros, alagamentos, além de vistorias em edificações





A Secretaria de Defesa Civil de Cotia divulgou, nesta quarta-feira (2), um balanço de atendimento referente à segunda quinzena de janeiro de 2022. Segundo a secretaria, foram atendidas pouco mais de 40 ocorrências relacionadas a quedas de árvores, quedas de muros, alagamentos, além de vistorias em edificações. Os atendimentos fazem parte da Operação Verão.





De acordo com a Defesa Civil, apenas na estrada do Morro Grande foram três ocorrências de quedas de árvores. O mesmo problema também foi registrado no bairro Ponunduva, São Paulo II, Parque São George e Jardim do Engenho, além dos bairros Jardim Santa Paula e Quinta dos Angicos.





“Infelizmente, houve situações em que esperamos por até 12 horas para que a Enel desligasse a rede de energia elétrica para removermos as árvores e liberarmos as vias”, disse Lincoln Júnior, titular da Defesa Civil (RELEMBRE AQUI ).





A secretaria também informou que teve chamado de deslizamento nos bairros Jardim Engenho, Miguel Mirizola, Araruama, na Avenida João Paulo Ablas e na Raposo Tavares, altura do 24. Todos sem vítimas.





A Defesa Civil também fez vistorias em edificações nos bairros Jardim Leonor, Arco-Íris, Lina e Caputera. Já nos bairros Miguel Mirizola, Jardim Rebelato, Granja Viana, Jardim Leonor e Jardim Colibri a Defesa Civil atendeu chamados relacionados a quedas de muros.





No Jardim Nomura e no Jardim Panorama a Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, deu atendimento a famílias que tiveram suas casas alagadas.





A Defesa Civil funciona 24h, todos os dias, e atende pelo número 199.