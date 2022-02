Força bruta terá público e entrada gratuita em Cotia neste domingo (13)

No Força Bruta, competição de strongman cuja edição 2022 será realizada neste domingo (13), no Parque Teresa Maia, em Cotia. Quatro dos homens mais fortes do mundo chegaram de diferentes países para desafiar os próprios limites e lutar pelo título na nona edição do evento que tem transmissão da Rede Globo, dentro do programa Esporte Espetacular, a partir das 8h30. Na média, Rauno Heinla, da Estônia, Jean-François Caron, do Canadá, Dmitrii Skosyrskii, da Rússia, e Rob Kearney, Estados Unidos, pesam 135kg cada.



Além da transmissão da Globo, o público poderá conferir de perto os gigantes do strogmam diretamente na arena montada no Parque Teresa Maia (a entrada é grátis e os portões serão abertos às 7h). O Força Bruta volta a receber espectadores neste ano, após as restrições impostas pela pandemia em 2020. Com a estrutura montada, a organização cuida para garantir a segurança. Desta forma, todos os cuidados sanitários estão sendo tomados em relação ao fornecimento de álcool em gel e exigência do uso de máscara e comprovante de vacinação.



Os caras são grandes

O canadense Jean-François Caron é, literalmente o maior atleta do Força Bruta 2022. Aos 39 anos, se apresenta com 154 kg distribuídos em 1,90 metro de altura. Seus adversários não ficam muito atrás. Rauno Heinla, da Estônia, tem 39 anos, 133 kg e 1,83m. Dmitrii Skosyrskii, da Rússia, tem 23 anos, 125kg e 1,78m. Rob Kearney, dos Estados Unidos, tem 30 anos, 129 kg e 1,78m. “Vai ser uma competição muito dura. Estamos preparados e muito motivados para lutar até o fim por esse título”, comenta o strongman russo, o mais jovem do grupo.



Se o assunto é motivação, Rauno Heinla é o grande exemplo. Ano passado, o título escorregou das mãos do estoniano e acabou superado pelo russo Mikhail Shivlyakov. De volta em 2022, promete garra e muita “força bruta” para levantar o troféu de campeão. "Certamente vou dar o meu melhor para levar mais que boas lembranças do Brasil, um país que gosto bastante e sempre me acolhe muito bem", comenta Heinla. Se depender dos adversários, sua vida será dura neste domingo. ”Ninguém aqui está para brincadeira. Todos nós queremos acrescentar esse título na nossa lista de vitórias”, confirma Caron.

Desafios brutos

O Força Bruta 2022 começa com a Carroça Humana, na qual os atletas precisam levantar o equipamento com até nove pessoas que, juntas somarão por volta de uma tonelada. A disputa se inicia com cinco pessoas e, quando chega a nove, o competidor segue fazendo levantamentos até estourar o tempo de 1min30. Vence quem chegar até 9 pessoas e executar mais movimentos com a carroça completa.



A segunda prova é o tradicional Arremesso de Barril, no qual os atletas precisarão jogam barris de cinco pesos diferentes por cima de uma barra de cinco metros de altura. Em 2022, serão dez barris, dois a mais que no ano passado, com pesos de 17kg, 18kg, 19kg, 20kg, 21kg, 22kg, 23kg, 24kg, 25kg e 26kg. Ganha quem arremessar todos os barris no menor tempo.



Para fechar a programação e decidir quem será o campeão, a prova será o Carga Pesada. Cada atleta precisará puxar um caminhão Mercedes-Benz Arocs 8x4 de 12 toneladas por 15 metros. Vence quem arrastar o veículo até a linha de chegada no menor tempo.



CONHEÇA OS ATLETAS Rauno Heinla (Estônia)

39 anos // 133 kg // altura: 1,83m

-6 títulos de homem mais forte da Estônia

-Campeão do Arnold South America Pro Strongman Champion 2017

-Campeão do Arnold Classic Austrália 2018

-Campeão do World Deadlift Championships 2019



Jean-François Caron (Canadá)

39 anos // 154 kg // altura: 1,90m

-9 títulos de campeão canadense de Strongman

-9 vezes finalista do Campeonato Mundial de Strongman



Dmitrii Skosyrskii (Rússia)

23 anos // 125kg // altura: 1,78m

-Campeão do People Are Stronger Than Machines 2019, 2020, 2021

-Campeão do Siberian Power Show 2019

-Campeão do Eurasian Games 2019, 2020, 2021



Rob Kearney (EUA)

30 anos // 129 kg // altura: 1,78m

-Campeão do Arnold Australia Pro Strongman World Series de 2019

-Campeão do Canadian National Log Press Championship 2017

-Campeão do Giants Live North American Championship 2017

-Campeão do Log Lift World Championship 2016

No acumulado nas provas, erguerão, arremessarão e puxarão equipamentos que, somados, acumulam cerca de 14 toneladas. Ou seja, cada um suportará até 100 vezes o volume do próprio corpo.