Morador de Cotia, Cláudio Marcos Branco morre aos 67 anos de Covid-19

O velório acontece hoje no cemitério Maranhão, das 14h30 às 16h30

Cláudio Marcos Branco. Foto: Arquivo pessoal





Faleceu, nesta terça-feira (8), o morador de Cotia, Cláudio Marcos Branco, aos 67 anos. Residente do bairro Morro Grande, Cláudio estava internado há duas semanas com Covid-19, mas acabou não resistindo. O velório acontece hoje no cemitério Maranhão, das 14h30 às 16h30.





Cláudio foi casado com Maria Wanda Turri Branco, que faleceu há 5 anos. Desde então, ele se dedicava a cuidar da casa e das plantas que sua esposa deixou.





Segundo familiares, Cláudio estava na construção de uma casa em homenagem ‘a sua eterna esposa’. Ele deixou dois filhos, Roberto Branco - que mora nos EUA - e Ricardo Branco.





Fica aqui os nossos sentimentos a toda família.