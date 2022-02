Em Cotia, 92% dos adolescentes já receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram também que 70% das crianças de 5 a 11 anos já foram vacinadas com a primeira dose

Dados foram divulgados nesta segunda-feira (21). Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





Em Cotia, 92% dos adolescentes de 12 a 17 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Os dados, da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados nesta segunda-feira (21), também mostram que 73% desse público-alvo já está com o ciclo vacinal completo.





Ainda de acordo com a pasta, 70% das crianças com idade entre 5 e 11 anos já receberam a 1ª dose do imunizante. Para a secretaria, esse resultado “é um sucesso”, já que todas as crianças desta faixa etária começaram a ser vacinadas no dia 29 de janeiro e, as do grupo prioritário, no dia 17/01.





“Este resultado mostra o comprometimento da população com o combate à pandemia. Só vamos vencer se todos, ou pelo menos a maioria, aderirem às orientações das autoridades em saúde”, disse o secretário municipal de Saúde, Magno Sauter.





A campanha de vacinação contra a Covid-19 acontece em todas as UBS’s de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. As crianças devem estar acompanhadas por um responsável e é preciso apresentar documento oficial, caderneta de vacinação, comprovante de endereço e CPF ou Cartão do SUS. Caso a criança não tenha, será obrigatório apresentar a Certidão de Nascimento.





Esquema vacinal completo só com duas doses





Os responsáveis pelas crianças de 5 a 11 anos devem ficar atentos à data anotada no cartão de vacina para não perder a segunda dose contra a Covid-19. Como acontece com adolescentes e adultos, as crianças também só concluem o esquema vacinal quando recebem as duas doses do imunizante. Para receber a 2ª dose, basta comparecer à UBS com o cartão de vacina da 1ª e documento.





O intervalo da vacina do Instituto Butantan (Coronavac) é de 28 dias entre as doses. Já o intervalo entre a 1ª e a 2ª dose do imunizante da Pfizer é de oito semanas para as crianças.





Entre os adolescentes (12 a 17 anos) o intervalo entre as doses da Pfizer é de 21 dias; já a 2ª dose da Coronavac deve ser aplicada em um intervalo de 28 dias para esta faixa etária.