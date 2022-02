Humorista Jonathan Nemer fará apresentação em Cotia

Famoso por seus vídeos de humor na internet, Jonathan Nemer se apresentará no dia 9 de março no Teatro da escola Desafio.

No dia 9 de março, os moradores de Cotia poderão assistir ao show de stand-up do humorista Jonatan Nemer, natural de São Paulo e residente de Maríria no interior do estado o artista coleciona apresentações nos 25 estados brasileiros além de 26 shows nos Estados Unidos.

Em Cotia a apresentação acontecerá no teatro da escola Desafio, localizada na Rua Ametista, 21 no dia 9 de março às 20h. Os ingressos estão a venda através do site www.jonathannemer.com.br e custam a partir de R$ 55,00 (meia), R$ 60,00 (promocional + 1 Kg de alimento) e R$ 110,00 (inteira).

O show tem como título " O pior ano da minha vida" com a seguinte sinopse: A vida é feita de alegrias e também de dificuldades. E elas aparecem nas mais diversas áreas: trabalho, namoro, casamento, finanças e a pior de todas: quando afeta a nossa saúde ou a saúde daqueles que amamos.Só que brasileiro que é brasileiro, sabe, melhor do que ninguém, rir das dificuldades. É o famoso rir da própria “desgraça” kkkkkkk

Neste novo show, você dará muitas risadas ouvindo sobre o Pior Ano da Minha Vida… Covid, Quarentena, crises em todas áreas e mais de 150 dias de internação da minha mãe.





Teve um ano difícil?

Passou por dificuldades?

Tá precisando dar risada, se distrair, desestressar?

Então, esse show é o show perfeito pra você e pra toda sua família!





CENSURA LIVRE





Sobre o artista: