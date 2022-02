Idosa é encontrada morta dentro de condomínio na Estrada de Caucaia do Alto

Segundo a PM, vítima tinha ferimentos no rosto e no pescoço

Condomínio Los Álamos. Foto: Google Imagens





Uma idosa, de 78 anos, foi encontrada morta dentro do condomínio Los Álamos, na Estrada de Caucaia do Alto, em Vargem Grande Paulista. A vítima, segundo a polícia, tinha ferimentos no rosto e no pescoço, supostamente produzidos por um objeto cortante. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (11).





A Polícia Militar chegou ao local após ser acionada por uma amiga da filha da idosa. Chegando no condomínio, a PM já a encontrou sem vida, do lado externo da residência. A perícia foi chamada e o local isolado.





Foram apreendidos um celular e um notebook da vítima. Cotia e Cia pediu atualização do caso para a Secretaria de Segurança Pública e aguarda retorno. O crime foi registrado na Delegacia de Cotia.