Um carro modelo Polo cor prata bateu no muro de uma residência na esquina da rua Israel com a avenida Brasil, no bairro Jardim Central, em Cotia, na manhã deste sábado (26).





Vizinhos disseram à reportagem que quatro jovens, dois homens e duas mulheres, saíram correndo após a batida. Parte do muro da casa caiu com o impacto.