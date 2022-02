Frota quer tornar obrigatório comprovante de vacina para votar nas eleições deste ano

Projeto de lei apresentado pelo deputado diz que a vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus

Deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP). Foto: Reprodução





Morador de Cotia, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) apresentou nesta quarta-feira (2) um projeto de lei que visa tornar a apresentação de comprovante vacinal contra a Covid-19 obrigatória para votar nas eleições deste ano.





Na justificativa do projeto, Frota argumenta que “a vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio”.





Segundo o projeto, “o ato de não se vacinar é extremamente prejudicial a toda a população”, pois “a contaminação deste vírus é extremamente rápida”.





O deputado lembra no texto a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que a reportagem da revista Exame relacionava vacinas anticovid com a Aids. A publicação escreveu em 2020 sobre estudo que investigava possível risco em certas vacinas, mas revisou o texto depois da declaração do chefe do Executivo.





“Isso [declaração de Bolsonaro] é um absurdo sem precedentes na história do nosso país. Precisamos de todos os cidadãos vacinados, seja o que for necessário fazer, o Poder Legislativo tem a obrigação de tornar lei, precisamos salvar a vida e inclusive nosso sistema de saúde”, diz trecho do PL.