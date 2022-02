Cotia foi a 2ª cidade da Grande SP mais atingida por raio no mês de janeiro, diz Enel

Foram 14.699 raios registrados nos 24 municípios onde a concessionária atua

Foto: Marcelo casal Jr / Agência Brasil





A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, contabilizou, por meio do seu Sistema de Monitoramento e Alerta, 14.699 raios em janeiro de 2022.





Desses 24 municípios, o segundo mais atingido foi Cotia. De acordo com a Enel, foram 1.294 raios registrados na cidade, que ficou atrás somente da capital paulista, que foi atingida por 5.934 raios no mesmo período.





Apenas no dia 03 de janeiro, a cidade de São Paulo contabilizou o maior número de descargas atmosféricas, registrando 972 raios. Já o município de Cotia registrou 469 raios em 18 de janeiro, seguido da cidade vizinha Itapecerica da Serra com 436 raios no dia 19, quando a cidade enfrentou um forte temporal.





O mês de janeiro foi um dos mais chuvosos segundo o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências da capital paulista, com registro de 295,0 milímetros de chuva, ou seja, 15,4% acima do esperado. Os raios que atingiram a área de concessão da Enel Distribuição São Paulo também tiveram um aumento de 18%, em relação ao mesmo período do ano passado.





Em 2021, os números também foram altos, registrando um total de 39.877 raios, com a cidade de São Paulo no topo da lista com 15.156 raios, seguida de São Bernardo do Campo (3.568), Cotia (3.028) e Juquitiba (3.150).





Sistema de Monitoramento e Alerta





Além de chuvas, ventos fortes e descargas atmosféricas, o Sistema de Monitoramento e Alerta auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora, possibilitando que técnicos e engenheiros monitorem, em tempo real, toda área de concessão da Enel Distribuição São Paulo e, em caso de algum alerta ocorrência, agir de maneira mais assertiva e rápida.





Esse trabalho é realizado 24 horas por dia, a partir de satélite, com dados fornecidos em tempo real pelo Climatempo, e serve para o planejamento e mobilização das equipes minimizando o tempo de restabelecimento em caso de interrupção no fornecimento de energia.





O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas em toda região Metropolitana de São Paulo e antecipa contingências no atendimento de emergência. O programa conta com previsão de chuvas, monitoramento das áreas e alertas para previsão de riscos para cada local monitorado.