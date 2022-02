Folha justifica foto dormindo, mas apresenta atestado assinado com data diferente da consulta

Conselho de Biomedicina informou que vai abrir uma sindicância para apurar atestado que foi assinado por uma biomédica; Prefeitura de Cotia não se posicionou

Consulta teria sido realizada na segunda-feira (21), mas assinatura consta do dia seguinte

Por Neto Rossi





O Conselho de Biomedicina 1ª Região (CRBM1) informou ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (23) que vai abrir uma sindicância, por meio de processo administrativo, para apurar a denúncia sobre o atestado médico apresentado pelo secretário de Habitação e Urbanismo de Cotia, Sérgio Folha.





Cotia e Cia às 20h22 desta terça-feira (22), para justificar a imagem em que o secretário aparece dormindo na recepção do condomínio comercial The Point Office, na Granja Viana, em horário de serviço [RELEMBRE O CASO AQUI]. O documento foi anexado ao e-mail doàs 20h22 desta terça-feira (22), para justificar a imagem em que o secretário aparece dormindo na recepção do condomínio comercial, em horário de serviço





Segundo o CRBM1, a biomédica, Orieta Celeste Pescuma, que teria atendido Sérgio Folha, está regularmente inscrita e em situação ativa no Conselho. No atestado, ela diz que o secretário fez avaliação e adaptação de lentes de contato. No entanto, o atestado está com assinatura na data desta terça-feira (22), sendo que a consulta teria sido realizada na segunda-feira (21) [VEJA ABAIXO].



Atestado foi enviado ao Cotia e Cia sete horas após o contato com o secretário







Cotia e Cia entrou em contato com a biomédica Orieta e aguarda retorno.





PREFEITURA NÃO SE POSICIONOU





A reportagem fez contato com Folha, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Cotia, às 13h06 de ontem e só houve retorno do secretário cerca de sete horas depois.





Sobre a data da assinatura do atestado, Cotia e Cia retornou o contato com Sérgio Folha por meio da mesma assessoria às 21h54 de ontem, com o seguinte questionamento:





- Vimos que o senhor buscou o atestado um dia depois da consulta. Por qual motivo não pegou o atestado no mesmo dia e por que demorou 7 horas para responder a reportagem?





Mas não houve retorno.





Ainda no mesmo e-mail, a reportagem questionou a Prefeitura de Cotia se é aceitável atestado médico de servidores com datas diferentes da consulta e o que a prefeitura tinha a dizer sobre o caso do secretário Folha. Também não houve resposta.