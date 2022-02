Estrada de Caucaia do Alto registra acidente grave envolvendo dois veículos

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi socorrida pelo Samu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela





A estrada de Caucaia do Alto registrou, no início da tarde desta quarta-feira (23), um acidente grave envolvendo dois veículos na altura do KM 1 em frente a uma casa de construção.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi socorrida pelo Samu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com testemunhas, um dos carros teria perdido o controle na guia, o que teria causado uma colisão frontal com o carro que seguia atrás.

A via sentido Caucaia chegou a ficar interditada, fazendo com que os motoristas tivessem que utilizar a contramão para seguir viagem. Por volta das 13h40 a via foi liberada.