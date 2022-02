Em Cotia, canadense vence todas as provas e conquista o título do Força Bruta 2022

JF Caron foi o único que conseguiu levantar uma "carroça humana" com quase uma tonelada

Caron puxou o Mercedes-Benz de 12 toneladas (Rodrigo Dod / Savaget)





O canadense JF Caron foi grande campeão da nona edição do Força Bruta. A competição de strongman do Verão Espetacular contou com três provas pesadíssimas: levantar uma "carroça humana", arremessar barris e puxar um caminhão de 12 toneladas. Os quatro participantes, que juntos somam 541 quilos, impressionaram o público que acompanhou tudo ao vivo direto do Parque Tereza Maia, em Cotia.





O canadense Jean-François Caron, 154 kg, Rauno Heinla, da Estônia, 133 kg, o russo Dmitrii Skosyrskii, 125 kg, e Rob Kearney, dos Estados Unidos, 129 kg, formaram o quarteto “massa bruta” da edição 2022.





Para começar, os atletas precisaram levantar uma carroça com até nove pessoas dentro, somando quase uma tonelada. JF Caron levou a melhor ao erguer o transporte de carga cheio por duas vezes. Vale destacar que nenhum dos concorrentes completou a prova com a capacidade máxima.





O canadense confirmou o favoritismo no arremesso de barril. O desafio era arremessar 10 barris, com pesos entre 17 kg e 26 kg, por cima de uma barra de cinco metros de altura. O americano Rob Kearney concluiu a prova, mas demorou. Caron foi mais rápido e conseguiu 2,5 pontos de vantagem.





Para fechar, que tal puxar um caminhão de 12 toneladas por uma distância de 15 metros? Apenas dois competidores conseguiram tirar o caminhão da inércia: Raulo Heinla e JF Caron. Ao completar todas as etapas com sucesso, o canadense atingiu a pontuação máxima de 12 pontos.





*Informações: GloboEsporte.