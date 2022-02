Cotia registrou em 2021 o menor número de nascimentos em 16 anos

Dados foram levantados pelo Cotia e Cia através das estatísticas da Arpen-SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo)





O número de nascimentos em Cotia, no ano de 2021, foi o menor registrado em 16 anos.





foram 3.132 bebês que nasceram na cidade no ano passado.





Até então, o menor número havia sido registrado em 2005, quando nasceram 3.094 pessoas.





Desde o começo da série histórica, iniciada em 2003, o maior registro foi no ano de 2017, quando nasceram 4.194 bebês em Cotia. Ou seja, 2021 teve uma queda de 25% de nascidos durante esse período.





Veja o gráfico abaixo:





De 2020 para 2021, a queda no registro de recém-nascidos na cidade foi de 5,5%. Somando esses dois últimos anos de pandemia e comparando com 2018 e 2019, por exemplo, a queda foi de 14,5%.