Em Vargem Grande Paulista, delivery de comida do Magalu dá 20% off na primeira compra

O Aiqfome, aplicativo mais bem avaliado do Brasil já está em operação em Vargem Grande Paulista.





O aplicativo de comida do grupo Magalu Aiqfome está com promoção para primeira compra no APP em Vargem Grande Paulista, são 20% off até R$ 15,00. Para aproveitar o desconto é necessário a inclusão do cupom PRIMEIRORANGO na parte de pagamento.





Para baixar o app no Iphone você pode clicar aqui e no Android aqui, caso queira acessar pelo navegador ou computador acesse novo.aiqfome.com/SP/vargem-grande-paulista