Com inauguração próxima, parque aquático sorteia ingressos para "praia de Cotia"

A nova área de diversão, deve ter uma imersão de praia com águas cristalinas e quente – temperatura de 32 graus -, podendo viver uma experiência praiana em plena cidade, com direito a quiosques, bar pé na areia, Beach Club (área vip), cabanas para experiência vip, entre outros.





A nova atração faz parte de uma série de ações previstas para o ano de 2022. Em sua estrutura, foram usados 1.491 m³ de concreto e 65.440,70 Kg de aço, além de dois milhões de litros de água para formar a piscina de ondas. A Praia da Mata terá um espaço com mil m² só de areia e outros cinco mil de praia, criando um ambiente de lazer e diversão para toda a família.





Com a nova atração, o parque aquático espera um aumento de público de 40%. Na mesma data, serão inauguradas mil novas vagas de estacionamento, ampliando a capacidade de serviços do empreendimento.





A diretoria do parque afirma que, com essa inauguração, se concretiza o projeto de colocar definitivamente o Thermas da Mata no cenário nacional e Cotia se consolida como um destino turístico.





“Com o avanço da vacinação, as diminuições das internações e a retomada do turismo, não poderíamos ter um momento mais propício para a inauguração da Praia da Mata. Conseguimos, com muito trabalho e dedicação e em meio a tudo que passamos, essa inauguração, que sinaliza a recuperação do mercado de lazer, bem como o reaquecimento de toda a cadeia do turismo”.