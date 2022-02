Casal que perdeu filho para as drogas funda grupo que ajuda famílias de dependentes químicos

Há 12 anos, Cláudio e Dorothy trabalham como voluntários no grupo Amor Exigente, com sede em Cotia. Eles foram os convidados do programa ‘Só Por Hoje’ desta semana; confira





O casal Cláudio e Dorothy, moradores de Cotia, está há 12 anos com o grupo Amor Exigente, que funciona às sextas-feiras a partir das 20h dentro da Associação Espírita Atitude de Amor (Rua Prata, 224, Jd Nomura, Cotia). Eles foram os convidados da live 'Só Por Hoje', que foi ao ar nesta segunda-feira (7) no Instagram do Cotia e Cia.





O grupo reúne familiares de dependentes químicos que encontram dificuldades para lidar com o problema dentro de casa. Por meio de um programa de auto e mútua ajuda, o Amor Exigente desenvolve preceitos para a reorganização familiar, sensibilizando as pessoas e levando-as a perceber a necessidade de mudar o rumo de suas vidas a partir de si mesmas, proporcionando equilíbrio e melhor qualidade de vida.





A relação do casal com as drogas aconteceu dentro de casa. Um de seus filhos era dependente químico e acabou falecendo por causa do vício. No começo, Cláudio e Dorothy não sabiam como lidar com um filho doente dentro do lar, mas foram procurar ajuda.





O menino foi internado por cinco vezes, chegou a ser preso e também a ficar limpo por seis meses. Mas a cada recaída, uma dor e um sofrimento eram acumulados.





Foi só quando conheceram um grupo de Amor Exigente que Cláudio e Dorothy começaram a ter um olhar e um comportamento diferentes para a dependência química. Mesmo com a morte do filho, eles não desistiram e hoje ajudam diversas famílias a enfrentar o problema.





O programa ‘Só Por Hoje’ vai ao ar toda segunda-feira, às 20h, pelo Instagram do Cotia e Cia.