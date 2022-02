Polícia investiga quadrilha que rendeu crianças e professor durante roubo à mansão em Alphaville

Segundo as investigações, os criminosos alugaram uma casa no mesmo condomínio desde 20 de janeiro para ter acesso livre

A Polícia Civil investiga uma quadrilha que roubou uma mansão em Alphaville na noite da última quinta-feira (17). Os criminosos, armados com fuzil, renderam duas crianças, de 10 e 13 anos, que moram na residência. Além delas, um professor de música, que estava no local no momento do crime, também foi rendido.





Os ladrões obrigaram as crianças a abrir o cofre da casa e levaram oito relógios, dez anéis, 20 pares de brincos e R$ 5.000 em dinheiro. Em seguida, as crianças e o professor foram amarrados. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do imóvel. Ninguém ficou ferido.





Os pais das crianças tinham acabado de sair do imóvel alvo da dupla para visitar outro morador do condomínio.





Segundo as investigações, os criminosos alugaram uma casa no mesmo condomínio desde 20 de janeiro para ter acesso livre.





Até o momento, as investigações apontam para cinco pessoas envolvidas. O homem que alugou a casa, as duas mulheres que tinham acesso ao condomínio e os dois homens que invadiram a mansão.





