Diego viveu nas ruas por causa do álcool, deu a volta por cima e contou sua história ao Cotia e Cia

Só Por Hoje, apresentado pelo Cotia e Cia, chegou em sua 5ª edição nesta segunda-feira (31/01). O convidado da live foi o morador de Cotia, Diego Vilas Boas, que chegou a viver nas ruas por causa da dependência química.





Diego começou contando como foi seu primeiro contato com as drogas, da relação com o álcool dentro de casa até as baladas com os amigos. Com o tempo, outras drogas, como maconha e cocaína, surgiram pela frente. E Diego foi se afundando sem perceber.





Casou-se com 22 anos. Em determinado momento, quando o vício não o deixava esconder mais nada, acabou confessando para a sua companheira da época. Ela também acabou se viciando junto com ele.





Diego já tinha um filho, que acabou sendo criado pela avó naquela época, já que os pais não tinham condições. Como previsto, o casamento foi por água abaixo e Diego foi se entregando cada vez mais, até parar nas ruas.





Passou por 4 internações. Em sua primeira experiência em uma comunidade terapêutica, fugiu no quarto dia. Mas foi com insistência e persistência que ele acabou se recuperando do vício.





Mas não foi fácil. Diego foi parar no hospital após um episódio que quase o levou à morte. E foi durante essa internação que ele refletiu melhor sobre sua vida e sua condição. Não tinha mais jeito, ou ele parava de usar drogas ou tudo estava perdido.





Começou a congregar em uma igreja evangélica. Diego trabalhou seu lado espiritual e hoje está bem, trabalhando por conta própria, casado e morando com seus dois filhos.





No final da live, Diego apresentou sua família. Débora, sua atual companheira, também viveu nas ruas por causa das drogas. Conheceu Diego na dependência química e chegou a usar junto com ele. Cada um se tratou individualmente e se reencontraram. Hoje, um ajuda o outro a se fortalecer.





