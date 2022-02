VÍDEO: Bandidos são atropelados durante tentativa de roubo de moto na Granja Viana

Imagens foram registradas na tarde desta sexta-feira (4)





Um vídeo enviado ao Cotia e Cia no final da tarde desta sexta-feira (4) mostra uma tentativa de roubo à moto no retorno do km 23 da rodovia Raposo Tavares, região da Granja Viana, em Cotia [VEJA O VÍDEO NO FINAL DA MATÉRIA].





As imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram dois bandidos em uma moto parando de um lado da via. Depois, os dois descem da moto em direção a outro motociclista, que é abordado.





Depois, o vídeo mostra um dos bandidos voltando correndo para moto em que estava. Porém, um carro aparece e o atropela. Na sequência, o mesmo veículo, de ré, vai em direção ao bandido que está com a moto roubada e também acaba o atropelando.





Cotia e Cia está levantando mais informações sobre a ocorrência e, a qualquer momento, essa matéria será atualizada.