Volta às aulas: Cotia não vai exigir comprovante de vacinação contra Covid-19

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria Municipal de Educação

Foto: Agência Saúde





O início do ano letivo nas escolas municipais de Cotia está marcado para o dia 3 de fevereiro. A prefeitura já começou, inclusive, a entregar os kits de material escolar nesta terça-feira (25).

Cotia e Cia questionou a Secretaria Municipal de Educação quanto ao comprovante de vacinação das crianças na volta às aulas.

Em nota, a secretaria informou que a retomada das aulas presenciais não pode estar condicionada à universalização da vacinação das crianças atendidas pela Campanha Nacional de Imunização. De acordo com a Educação, não há doses disponíveis para esta cobertura.

“Além disso, como se sabe, a vacinação contra a Covid-19 não é obrigatória e ainda não faz parte do calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde e, portanto, ao menos neste momento, não será uma exigência na caderneta de vacinação dos alunos”, explicou.

A pasta também destacou que todas as escolas estão preparadas para receberem os alunos e colaboradores em segurança. “Será exigido que todos usem máscara durante a permanência na unidade escolar – a exemplo do que já vinha ocorrendo no 2º semestre de 2021 com a retomada das atividades 100% presenciais em todo o estado de São Paulo. As escolas contam com dispenser de álcool gel, além disso, os alunos da rede municipal receberam kit de higiene, em 2021, que deverão portar durante a permanência na escola”, complementou.

VACINAÇÃO INFANTIL

O município começou a vacinar, nesta segunda-feira (24), crianças com idade entre 9 e 11 anos que não fazem parte do público prioritário, ou seja, crianças sem comorbidades, que não são PCD, indígenas e quilombolas. A vacina está sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.





