Cotia aplica vacina contra Covid-19 em crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades

Campanha de imunização segue atendendo as crianças de 5 a 11 anos do grupo prioritário (comorbidades, PCD, indígenas e quilombolas)

Nesta segunda-feira (24), a Secretaria de Saúde de Cotia iniciou a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idade entre 9 e 11 anos que não fazem parte do público prioritário, ou seja, crianças sem comorbidades, que não são PCD, indígenas e quilombolas.









A vacina está sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, e, para agilizar o atendimento na hora da vacinação, é recomendável o pré-cadastro no site Vacina Já ( www.vacinaja.sp.gov.br ).





Como as doses são limitadas, a Secretaria de Saúde segue com a vacinação das crianças à medida que imunizantes são enviados pelo Governo do Estado.





Para receber o imunizante, a criança deve estar acompanhada por um responsável. É preciso apresentar documento com foto da criança, comprovante de endereço e a caderneta de vacinação. As crianças com comorbidades com idade entre 5 a 11 anos seguem sendo vacinadas em todas as unidades e é necessário apresentar uma declaração com nome e CRM do médico responsável atestando a sua condição e que tenha sido emitido há até um ano.





Todos que testaram positivo para Covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra do PCR positivo. No caso de a criança apresentar sintomas gripais assim que findarem os sintomas já pode ser vacinada contra a Covid-19.





Serviço





Vacinação contra Covid-19 - Crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades





Local: Todas as Unidades Básicas de Saúde





Dias e horários de vacinação: Segunda a sexta-feira, das 9h às 15h





Levar documento com foto e estar acompanhada de um maior responsável





Recomenda-se fazer o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br)





As doses são limitadas e a campanha segue à medida que o Governo do Estado envia mais imunizantes









Vacinação contra Covid-19 - Crianças de 5 a 11 anos público prioritário*





Local: Todas as Unidades Básicas de Saúde





Dias e horários de vacinação: Segunda a sexta-feira, das 9h às 15h





*Grupo prioritário: Crianças indígenas, quilombolas, crianças com deficiências (PCD) e crianças com comorbidades (levar documento médico que comprove a comorbidade emitido há até um ano)





Levar documento com foto e estar acompanhada de um maior responsável





Recomenda-se fazer o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br)





As doses são limitadas e a campanha segue à medida que o Governo do Estado envia mais imunizantes





Comorbidades





Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndrome coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Síndrome de down

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo e/ou comorbidade

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos / HIV)

Hemoglobinopatias - Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática