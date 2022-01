Sem asfalto, estrada que dá acesso ao lar de idosos em Caucaia dificulta trabalho de funcionários

#FalaCidadão: Voluntária narra que já houve queda de idosos devido às péssimas condições da Estrada do Cruzeiro; serviços também são prejudicados pela falta de pavimentação da via

Estrada do Cruzeiro, em Caucaia do Alto, dificultam o acesso e o trabalho de voluntários e funcionários da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Os cerca de 900 metros da, em, dificultam o acesso e o trabalho de voluntários e funcionários da Lar Escola Francisco Cândido Xavier. Isso ocorre porque a via não é pavimentada e, em dias de chuva, a situação fica ainda mais crítica.





Cotia e Cia, pela coluna #FalaCidadão, ela narra as dificuldades enfrentadas no dia a dia para quem utiliza a estrada. Patrícia Cavalcante é voluntária há 13 anos do lar, que hoje acolhe 22 idosos. Ao, pela coluna, ela narra as dificuldades enfrentadas no dia a dia para quem utiliza a estrada.





“Hoje mesmo, tinha uma saída às 6h30 com três idosos. Uma tem deficiência visual. Para subir a estrada, temos que ficar segurando ela o tempo todo. Tem um outro que anda de muleta, não tem firmeza nos braços e nas pernas. Já teve caso de queda. Onde já se viu a pessoa ter que subir a estrada nessas condições?”, questiona Patrícia.





Ainda de acordo com ela, muitas pessoas acabam desistindo de prestar serviço no lar por conta das péssimas condições da Estrada do Cruzeiro. “Na hora de recrutar as pessoas, elas questionam, porque a gente não tem condições para ficar buscando. A gente enfrenta esse tipo de problema também.”





Outra dificuldade mencionada pela voluntária são os serviços que não chegam até o local, como por exemplo, os Correios. Patrícia conta que muitas vezes é obrigada a passar o endereço de sua residência para ela mesma levar a correspondência ao lar.





E o pedido para a pavimentação da Estrada do Cruzeiro já foi, inclusive, oficializado formalmente junto à Subprefeitura de Caucaia do Alto, em junho de 2021. Veja abaixo o documento, que detalha as dificuldades dos funcionários da instituição.





Cotia e Cia entrou em contato com a Prefeitura de Cotia, na tarde desta terça-feira (4), para saber se tem previsão a pavimentação da Estrada do Cruzeiro e aguarda retorno.