Estrada está interditada sentido Raposo Tavares.









Por volta das 17h15 havia lentidão de 2 KMs sentido Raposo Tavares e de 3 KMs sentido Caucaia do Alto.





Mais um transtorno na tarde desta quarta-feira (19), desta vez na estrada de Caucaia do Alto. Uma árvore de grande porte caiu e interdita a via sentido Raposo Tavares na altura do bairro Parque do Agreste. A queda da árvore aconteceu pouco antes das 17h.