Chuva alaga novamente ruas de Caucaia do Alto

Desta vez a chuva forte não durou nem 15 minutos.

Uma chuva forte de menos de 15 minutos na tarde desta quarta-feira (19) foi suficiente para registro de alagamento em ruas do centro do distrito de Caucaia do Alto pela segunda vez, só nesta semana.

Outro bairro da região que registrou alagamento é o Tijuco Preto na altura do KM 4 da estrada de Caucaia do Alto, veja abaixo:





Veja o vídeo gravado pela reportagem do Cotia e Cia em Caucaia do Alto