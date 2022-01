Tarifa de ônibus municipal aumenta em sete municípios da Grande SP

Em Cotia, o valor da passagem continuará o mesmo pelo 3º ano consecutivo

Foto: Agência Brasil





Sete cidades da Grande São Paulo aumentaram o valor da passagem municipal de ônibus em janeiro: Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo, Mauá, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra e Francisco Morato.





O aumento entra em vigor nesta terça-feira (4) nas cidades de Itapecerica da Serra e Francisco Morato.





Em Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo e Franco da Rocha medida passou a valer já neste domingo (2). Em Mauá, novo valor será cobrado a partir do dia 29.





A Prefeitura de Osasco também disse que irá manter o valor atual, assim como a de São Caetano do Sul. Já Santo André diz que manterá o valor de R$ 4,75 e não irá aplicar nenhum reajuste em neste ano., assim como a de São Caetano do Sul.





Em Cotia, o valor da passagem dos ônibus municipais continuará o mesmo





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 13H28 DO DIA 04/01/2022 COM A INFORMAÇÃO DO NÃO REAJUSTE DA TARIFA EM COTIA)