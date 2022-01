Chuvas fazem nível do reservatório de Cotia melhorar após ter pior média dos últimos 6 anos

Nesta terça-feira (4), o reservatório opera com 43,9% de sua capacidade – 7% a mais que há uma semana

Após operar com a menor capacidade dos últimos seis anos, o nível de água do Sistema Alto Cotia voltou a subir nos últimos dias. Nesta terça-feira (4), o reservatório opera com 43,9% de sua capacidade – 7% a mais que há uma semana.





Clima Tempo, a previsão é que chova até 45mm – considerado chuva forte por meteorologistas. O aumento se deve por conta das chuvas dos últimos dias. A previsão para esta semana, segundo meteorologistas, é que continue chovendo. Na quinta-feira (6), por exemplo, segundo o site, a previsão é que chova até 45mm – considerado chuva forte por meteorologistas.





O Sistema Alto Cotia começou 2022 operando com 41,3% de sua capacidade. O nível, se comparar com o início do ano passado, é 22,6% a menos que este ano.





O reservatório de Cotia abastece também as cidades de Embu, Embu-Guaçu, Vargem Grande Paulista e Itapecerica da Serra, totalizando 1,3 milhão de pessoas dependentes do sistema.