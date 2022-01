Servidores da Câmara de Cotia fazem revezamento como medida de prevenção à Covid

Servidores vão alternar entre home office e presencial

Novas medidas foram publicadas em ata da mesa. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





A partir de hoje (17), os servidores da Câmara Municipal de Cotia vão fazer um esquema de revezamento de equipes, alternando entre teletrabalho (home office) e presencial, mantendo a mesma carga horária, como medidas de prevenção à Covid-19.





(RELEMBRE AQUI). No dia 23 de dezembro, a Casa Legislativa chegou a suspender os atendimentos presenciais devido a um surto de gripe





O comunicado sobre as novas medidas foi publicado no site da Câmara. “O atendimento ao público segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, preferencialmente com agendamento prévio ou de modo virtual. Nos gabinetes dos vereadores o atendimento será realizado apenas com hora marcada, entre 9h e 17h”, diz trecho da nota.





O atendimento ao público segue sendo realizado presencialmente na Câmara Municipal (Rua Batista Cepelos, número 91). Também é possível entrar em contato com o Poder Legislativo pelo telefone 4934-6500 e 11 94378-3496 (Whatsapp).





As novas medidas foram publicadas em Ata da Mesa composta pelos vereadores Celso Itiki (Presidente), Edson Silva (1º secretário) e Paulinho Lenha (2º secretário).