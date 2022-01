Aplicativo de transporte só para mulheres começa operar nessa semana em Cotia

As mulheres também poderão obter mais informações sobre o serviço pessoalmente, em um stand que será montado no Shopping Granja Viana entre os dias 19 de janeiro e 19 de fevereiro, onde poderão tirar dúvidas e receber material de apoio sobre sua utilização.

Ao contrário de outros aplicativos de transporte, o Lady Driver que atua em São Paulo desde 2017 é exclusivo para mulheres. Todas as motoristas são mulheres, o que garante mais segurança e tranquilidade para mulheres que com frequência relatam problemas como assédio e violência ao viajarem em carros de aplicativos.

Mulheres de Cotia já podem começar a agendar suas viagens no aplicativo exclusivo de transporte para mulheres Lady Driver. O sinal estará aberto partir do próximo dia 19/01/22.





Diferenciais

Além do serviço exclusivo para mulheres, o Lady Driver chega em Cotia e em breve nas cidades de Carapicuíba e Vargem Grande Paulista com o diferencial de ter atendimento exclusivo para crianças e idosos. O Lady Kiddos é a garantia de transporte seguro para as crianças, seja para o caminho da escola ou outras atividades. E o Lady Care, especialmente dedicado ao atendimento de pessoas idosas com o cuidado e atenção que esse público necessita.





Bruna Garcia, embaixadora Lady Driver da região, falou sobre a expectativa de lançamento do serviço: “Minha expectativa é fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, incentivar o empreendedorismo feminino e trazer mais segurança para o transporte de mulheres, idosos e crianças.”





Ela explica que por meio do agendamento antecipado da carona, um dos serviços disponíveis no aplicativo, ficará muito mais fácil evitar um possível cancelamento da corrida, além do conforto de se programar para chegar ao destino com assertividade. “Essa novidade chegou e está disponível para nós mulheres, facilitando nossa vida e o cuidado em transportar quem amamos”.





Cadastro de Motoristas

“Se você é mulher e quer uma oportunidade de empreender com segurança e flexibilidade, vem fazer sua agenda através de serviços de transportes agendados. Faça parte do nosso time de motoristas”, convida Bruna.





O aplicativo está com cadastros aberto para mulheres motoristas. Podem se cadastrar Mulheres moradoras de Cotia, Vargem Grande Paulista e imediações, sem limite de idade. É necessário ter Carteira de Habilitação categoria B com EAR (que permite exercer atividade remunerada), veículo com até 10 anos de fabricação, 4 portas, 5 lugares e ar-condicionado. Também será obrigada a apresentar certificado de registro e licenciamento do veículo.