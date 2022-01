Cotia registrou 857 casos de Covid-19 na última semana, uma média de 122 por dia

Período é uma média de 1 caso a cada 8 minuto; em comparação com a primeira semana de janeiro, aumento de contágio foi de 419% na cidade





O município de Cotia registrou, do dia 10 ao dia 17 de janeiro, 857 casos de Covid-19. Em comparação com a primeira semana do mês, que registrou 165 casos, o aumento foi de 419%.





Cotia e Cia na manhã desta terça-feira (18) com base nas informações dos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde.





A média diária de casos no município, registrados na última semana, é de 122, o que representa uma média de 1 infecção a cada 8 minutos.





O contágio na cidade começou a aumentar após as festas de fim de ano, quando subiu 320%.





a Prefeitura de Cotia disse que na cidade não houve registro da variante até, pelo menos, o dia 11 de janeiro. Apesar de os casos terem subido em quase todos os municípios do Brasil em razão da ômicron,





De acordo com o boletim desta segunda-feira (17), Cotia tem 18.125 casos confirmados desde o início da pandemia e 723 mortes causadas pela doença.