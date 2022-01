Sequestro do Pix em Cotia termina com ladrão e vítima baleados

Crime aconteceu no sábado (29) no Jd Japão

Vítima entrou em luta corporal com o bandido. Foto: Reprodução / Portal Viva





Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante após extorquir um autônomo, de 37, na tarde deste sábado (29), por volta das 17h, na rua Pedro Álvares Cabral, no Jardim Japão, em Cotia.





Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, foram informados que a vítima havia marcado de se encontrar com um homem após ter anunciado serviços de construção na internet.





No endereço combinado, o autônomo se deparou com os dois suspeitos – um deles estava armado. Ele foi obrigado a entrar em seu próprio carro, um VW Gol cinza, e ficou em poder dos criminosos, que exigiram transações bancárias via Pix.





Segundo a Polícia Civil, a vítima acabou entrando em luta corporal com um dos envolvidos e o outro, que estava dirigindo, ficou nervoso e bateu o carro, fugindo em seguida. A arma disparou e atingiu o homem de raspão. O autor também foi baleado no braço.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o criminoso ao Hospital Regional de Cotia, sendo transferido, posteriormente, ao Hospital de Carapicuíba. Um revólver calibre 38 foi apreendido.





O caso foi registrado como extorsão pela delegacia do município, que requisitou perícia aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC).