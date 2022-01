Mãe e dois filhos morrem em Embu das Artes após deslizamento de terra

Uma das casas estava vazia, na outra houve a morte de Eliane Rodrigues dos Santos, de 44 anos, mão de Felipe dos Santos Souza, de 21 anos, e de Julia Sofia dos Santos, 4 anos. A área do deslizamento é uma área particular, consolidada há 20 anos, a casa onde houve as vítimas já tinha 15 anos de construção..



Foram interditadas 16 casas no local, "algumas famílias já insistem em retornar ao local de risco. A defesa civil faz o trabalho para tentar impedir o retorno destas famílias, preservando a integridade dos moradores." disse a prefeitura em nota.