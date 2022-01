Sem estrutura, UBS em Cotia fica aglomerada em dia de vacinação infantil

Como estava chovendo e a unidade não tem cobertura, pessoas se aglomeraram dentro do posto de saúde

Foto: Neto Rossi (Cotia e Cia)





No primeiro dia em que a cidade de Cotia decidiu vacinar contra a covid-19 todas as crianças com idade a partir dos 5 anos, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Atalaia registrou aglomeração.

Até a manhã deste sábado (29), mais de 200 pessoas já estavam com suas senhas em mãos. Além das crianças, adultos também compareceram para completar o ciclo vacinal.

Como a manhã estava chuvosa, e do lado de fora da unidade não há cobertura, as pessoas se aglomeraram dentro do posto de saúde.

O distanciamento social ficou impossível de ser aplicado, já que eram muitas pessoas em um espaço pequeno.

Além da UBS do Atalaia, as unidades do Assa e de Caucaia do Alto também vacinaram as crianças neste sábado. A vacinação vai até às 16h.