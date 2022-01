Prefeitura vai distribuir mudas de árvores em Cotia

Sábado (29) será a primeira edição de 2022 do projeto “Pedágio Ambiental”





Está marcada para sábado (29/01), das 9h às 15h, a primeira edição do ano de 2022 do projeto “Pedágio Ambiental”, realizado pela Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A ação acontecerá na Rua da Esperança, altura do número 255, no Jardim Cotia, próximo à feira livre. Durante o pedágio, serão distribuídas centenas de mudas de árvores nativas, além disso, quem passar por lá, receberá material educativo e informações sobre o cultivo da espécie arbórea.





“Estamos muito felizes de realizarmos mais uma edição deste projeto, ainda no início do ano, porque é uma oportunidade de aproximarmos a secretaria [do Verde e do Meio Ambiente] da população, de falarmos sobre a importância da arborização urbana e de tirarmos dúvidas dos moradores. Todos que passarem por lá serão muito bem-vindos”, disse o titular da pasta, Gustavo Gemente.





Durante o “Pedágio Ambiental” serão doadas aproximadamente 13 variedades de espécies nativas, incluindo: Ipê branco e roxo, Pimenta rosa, Suinã, Sabão de soldado, Castanha do Maranhão, entre outras.