Prefeitura fecha mais um asilo irregular em Caucaia do Alto

O local, identificado como Recanto Roque Inácio, não tinha licença sanitária e não respeitava os protocolos previstos na legislação para este tipo de estabelecimento; asilo mantinha nove idosos e dois adultos

A Prefeitura de Cotia interditou, nesta terça-feira (11), mais uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) no distrito de Caucaia do Alto. A ação contou com apoio da Vigilância Sanitária, Desenvolvimento Social, Conselho dos Direitos do Idoso e Guarda Civil Municipal.





Segundo a prefeitura, o local, identificado como Recanto Roque Inácio, não tinha licença sanitária e não respeitava os protocolos previstos na legislação para este tipo de estabelecimento.









O asilo mantinha o atendimento de nove idosos e dois adultos. A prefeitura disse que não foram identificados sinais de maus tratos ou problemas de higiene, no entanto, o local apresentava deficiência nutricional.





A prefeitura explicou que o proprietário tem um prazo de 48 horas para realocar todas as pessoas atendidas no local e entregar uma relação para onde foram direcionados.





A Vigilância Sanitária lavrou um auto de infração e um termo de imposição de penalidade e de interdição.





O Recanto Roque Inácio foi lacrado pela Vigilância Sanitária e o proprietário será multado. Na sexta-feira (14) ele é esperado na Vigilância Sanitária para conclusão do processo.