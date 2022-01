Após denúncia, 16 internos são retirados de casa de recuperação irregular em Cotia

Prefeitura lacrou o local, conhecido como Casa Gênesis

Local já tinha sido interditado anteriormente. Foto enviada ao Cotia e Cia





A Vigilância Sanitária de Cotia interditou uma clínica de recuperação para dependentes químicos, localizada no distrito de Caucaia do Alto, na última sexta-feira (7). A ação foi acompanhada pela Guarda Civil Municipal, pelo Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos do Idoso e pela Secretaria de Desenvolvimento Social.





O local, chamado de Casa Gênesis, funcionava de forma irregular. Segundo a Vigilância Sanitária, a casa já havia sido interditada em abril de 2021 e o proprietário foi multado.





Mas uma nova denúncia foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Caucaia do Alto, que constatou que no local, além de adolescentes e idosos, tinham três crianças. O conselho acionou a prefeitura, que lacrou o local.





De acordo com a Vigilância, dos 16 internos que viviam na clínica, 14 foram para uma casa de recuperação conveniada com a prefeitura, e dois se recusaram e assinaram um termo de responsabilidade pela recusa.





O proprietário da Casa Gênesis é aguardado na Vigilância Sanitária para conclusão do processo. No local, segundo a Vigilância, não tem mais nenhum interno.