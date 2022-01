Polícia investiga fuga de criminoso da Cadeia Pública de Cotia

Fuga ocorreu nesta segunda-feira (24)

Cadeia Pública de Cotia vista de cima. Foto: Google Imagens





A Polícia Civil investiga a fuga de um criminoso da Cadeia Pública de Cotia, ocorrida na manhã desta segunda-feira (24).





O caso, registrado na Delegacia de Cotia, foi encaminhado ao Núcleo Corregedor da Seccional de Carapicuíba, que prosseguirá com as apurações para esclarecimento dos fatos. As buscas pelo suspeito estão em andamento.