Container de caminhão é retirado da Raposo Tavares após 18 horas do acidente

O trânsito na manhã desta quinta-feira (6) era de 4 KMs sentido interior.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a CCR ViaOeste, concessionária responsável pelo trecho, disse que foi necessário realizar o transbordo de 23 toneladas de frutas durante toda a madrugada pela transportadora responsável pelo caminhão.





De acordo com a nota, somente no início da manhã, com a remoção de toda a carga, a concessionária pode destombar e remover o container da pista.





O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia.