Estrada principal do Caputera pode ser pavimentada ainda neste primeiro semestre

A informação foi obtida pelo Cotia e Cia após denúncia publicada na coluna #FalaCidadão

Falta de pavimentação na Estrada da Barragem traz, há muito tempo, transtornos para os moradores do bairro. Foto enviada ao Cotia e Cia pela coluna #FalaCidadão





Estrada da Barragem, localizada no bairro do Caputera, divisa de Cotia com Embu das Artes, pode ser pavimentada ainda neste primeiro semestre. A informação foi obtida pelo Cotia e Cia através da Sabesp, após reportagem desta semana na coluna #FalaCidadão (RELEMBRE AQUI). , localizada no bairro do, divisa decom, pode ser pavimentada ainda neste primeiro semestre. A informação foi obtida peloatravés da, após reportagem desta semana na coluna





Após um ônibus ficar atolado na estrada de barro e moradores terem criticado a Sabesp devido a um serviço no local, a companhia informou ao Cotia e Cia que as obras mencionadas têm como objetivo ampliar o abastecimento da região com a implantação de 8 km de adutoras interligando o reservatório à Estação Elevatória de Água, bem como à rede de distribuição já existente.





“Os serviços foram antecipados em decorrência do Programa de Pavimentação da Prefeitura de Cotia, que prevê implantação de pavimento em todo o trecho ainda no primeiro semestre de 2022”, afirmou a Sabesp em nota.





A companhia esclareceu, ainda, que providências foram tomadas para a solução do problema relatado pelos moradores.





Procurada para confirmar a informação da Sabesp, a Prefeitura de Cotia não comentou o assunto.