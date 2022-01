Pistas da Raposo Tavares são liberadas após queda de árvore

Incidente chegou a bloquear totalmente a rodovia sentido capital.

Por volta das 16 horas desta quarta-feira (19), uma árvore caiu sobre a rodovia Raposo Tavares na altura do KM 14 e interditou totalmente a rodovia sentido capital e parcialmente sentido interior. No momento da queda chovia forte na região.





Por volta das 16h30 as pistas foram liberadas com a ajuda do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) e também do Corpo de Bombeiros.





Às 16 horas, segundo informações do aplicativo Waze havia congestionamento em ambos os sentidos de ao menos 4 KMs.