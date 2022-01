Ônibus atola em estrada do Caputera; moradores relatam dificuldades em dias de chuva

#FalaCidadão: Falta de uma infraestrutura básica afeta diretamente os moradores do bairro, que faz divisa entre Cotia e Embu das Artes

Sem pavimentação, problema é rotineiro, principalmente, em dias de chuva. Foto enviada ao Cotia e Cia





Um ônibus ficou atolado na manhã desta segunda-feira (17) na Estrada da Barragem, no bairro do Caputera, divisa de Cotia com Embu das Artes. A Sabesp está fazendo uma obra de tubulação no local. Por não ter asfalto nessa e em outras vias do bairro, em dias de chuva, segundo os moradores, é sempre o mesmo problema.





“Toda vez que chove a gente tem esse problema. Cheguei atrasada no serviço hoje. É uma calamidade essa estrada. Eles estão demorando demais para arrumar e faz tempo que estamos passando por isso”, relata Valdirene Carrilho dos Santos.





O problema com o bairro, além do barro na estrada principal, é a falta de infraestrutura. Moradora do Caputera há 12 anos, Cynthia Nunes Ballarini explica que, por ser divisa de Cotia com Embu das Artes, o bairro fica abandonado pelas administrações públicas.





“Aqui, se chove, é barro. Se faz sol, é terra. A situação está precária. O bairro está crescendo, mas a infraestrutura não está acompanhando. Temos problemas com o posto de saúde, com escola, desenvolvimento social e segurança. Nós, moradores, queremos que o bairro cresça, mas de maneira ordenada, para todos termos qualidade de vida”, detalha.





Cotia e Cia está em contato com a Prefeitura de Cotia para buscar uma resposta em relação ao problema relatado pelas moradoras. Assim que tivermos um posicionamento, será acrescentado nesta reportagem.