Desabamento de rocha em MG: Cotianos passaram de lancha momentos antes do acidente; vídeo

Duas mortes foram confirmadas pelos Bombeiros; A estimativa é de que 15 a 20 pessoas tenham sido afetadas

Reprodução/Redes Sociais

Um grupo com cerca de 60 cotianos passou momentos antes pelo local onde uma rocha se soltou de um cânion no início da tarde deste sábado (08), na cidade de Capitólio, em Minas Gerais.

A excursão, realizada por Neomy Assunção, levou as pessoas para a cidade turística conhecida por seus passeios de lancha e cachoeiras.

"Alguns minutos antes, a excursão tinha passado no local do acidente em Capitólio, mas Deus livrou e guardou todos" disse Eliel Assunção, filho de Neomy.

Segundo o Uol, o tenente Pedro Aihara, porta-voz dos Bombeiros em Minas, confirmou pelo menos duas mortes em decorrência do acidente —são dois homens, que ainda não não foram identificados.





Em entrevista à CNN Brasil o tenente informou que entre 15 e 20 pessoas "foram afetadas", ainda de acordo com ele. De 70 a cem pessoas estavam no local, que está isolado e fechado. A Marinha informou que vai instaurar inquérito para "apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido"





Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o impacto das pedras causa uma forte onda e atinge lanchas no local (veja abaixo):