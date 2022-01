São Paulo cancela carnaval de rua de 2022

A prefeitura de São Paulo havia autorizado 696 desfiles para o carnaval de rua de 2022

Os blocos de Carnaval não vão desfilar pelas ruas de São Paulo neste ano, ainda em razão da pandemia de covid-19. A decisão de cancelar as festividades foi tomada durante reunião da prefeitura com a vigilância sanitária nesta quinta-feira, 6.





Apesar de cancelar os blocos de rua, a prefeitura decidiu manter os desfiles das escolas de samba de São Paulo no Sambódromo do Anhembi, que devem acontecer nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. Protocolos sanitários serão discutidos com a Liga das Escolas de Samba.





"Por conta da situação epidemiológica está cancelado o carnaval de rua de São Paulo. Nós vamos sentar com a Liga das Escolas de Samba para combinar um protocolo para a realização dos desfiles no sambódromo. Caso eles aceitem os protocolos, os desfiles serão mantidos", disse o prefeito Ricardo Nunes.





A prefeitura de São Paulo havia autorizado 696 desfiles para o carnaval de rua de 2022, segundo balanço municipal de 30 de dezembro. Antes da decisão da prefeitura, 32 blocos cancelaram ao menos 41 desfiles e associações que representam os blocos da cidade informaram que não participariam do Carnaval mesmo que o evento fosse autorizado pela prefeitura.









Uma alternativa ventilada pela prefeitura foi realizar os desfiles no Autódromo de Interlagos. Porém, a Secretária de Saúde afirmou que não é recomendável fazer o evento no autódromo. A proposta também não foi aceita pelos blocos, que afirmaram ainda que não admitem a hipótese da realização do carnaval de rua “em lugares contidos, ao ar livre, como o Autódromo de Interlagos, Memorial da América Latina, Jockey Club, Sambódromo e outros”. “Isso é alternativa do setor privado”.





