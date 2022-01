Confira os filmes de janeiro em cartaz no Cinemark da Granja Viana

O catálogo trás os lançamentos Sing 2 e Turma da Mônica: Lições, Homem Aranha: Sem Volta para Casa e Matrix Resurrections.

Reprodução: Sing 2





Neste mês, o Cinemark que fida dentro do Shopping Granja Vianna tem uma oferta de filmes de aventura e ação. O catálogo trás os lançamentos Sing 2 e Turma da Mônica: Lições, Homem Aranha: Sem Volta para Casa e Matrix Resurrections.





Segundo o shopping center a Cinemark segue com todas as rígidas normas sanitárias para oferecer conforto e segurança para os visitantes. As salas estão com capacidade reduzida, espaçamento entre as cadeiras para garantir o distanciamento seguro, o uso de máscaras é obrigatório, assim como a medição de temperatura ao entrar nas salas, disponibilização de álcool em gel e intensificação na limpeza.