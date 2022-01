Estado de SP registra 87 casos da variante ômicron; Pfizer promete vacina para março

O Estado de São Paulo registrou 87 casos da variante ômicron da Covid-19 em 12 cidades e na Capital. O balanço do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, é do dia 5 de janeiro.

Do total dos casos, são 69 na Capital, que já confirmou transmissão comunitária; 3 em Araraquara, 3 em Franca, 2 em Pradópolis, no interior de SP, e 2 em Osasco; e cada uma das cidades a seguir tem 1 caso confirmado: Santos, Porto Feliz, Guarulhos, Limeira, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Mirassol e Piracicaba.

De acordo com o CVE, todos os resultados são de sequenciamento genético e investigação epidemiológica.

Em Osasco, os dois pacientes que se infectaram com a variante já estão recuperados, segundo informou a prefeitura aonesta segunda-feira (10). De acordo com o executivo, as duas pessoas têm histórico de viagem para a África e estavam com a vacinação incompleta.