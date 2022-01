Coladores de lambe-lambe são multados em R$ 236 mil em Itapevi

Colagens de cartazes publicitários estavam sendo feitas, segundo a prefeitura, em pontos de ônibus, muros, placas de sinalização e nos postes

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi





Agentes do Setor de Fiscalização de Posturas Municipais da Prefeitura de Itapevi multaram em R$ 236 mil oito homens que realizavam a instalação ilegal de anúncios lambe-lambe. Segundo os agentes, as colagens estavam sendo feitas em pontos de ônibus, muros, placas de sinalização e nos postes das ruas Bambina Amirábile Chaluppe e Pinhal, em Amador Bueno.





As oito pessoas, segundo a fiscalização, estavam divididas em dois veículos, que acabaram sendo abordados pela Guarda Civil durante a Operação de Lei Seca. Ao serem flagrados, os homens informaram aos agentes que estavam vindo do bairro do Grajaú, em São Paulo.





De acordo com os fiscais, a prefeitura já monitorava este tipo de irregularidade “e tratava-se de uma questão de tempo para flagrar e autuar os responsáveis”.





“O material é colado com uma mistura de farinha de trigo e solda cáustica, o que dificulta a remoção, causa prejuízos ambientais e danos à saúde não apenas de quem cola, mas de quem remove o material, que precisa utilizar equipamentos de proteção individual adequados, como: luvas e máscara especiais”, informou em nota a prefeitura.





Os materiais foram recolhidos e apreendidos pelos agentes. Segundo a administração municipal, “é a maior apreensão da história da cidade deste tipo feita pelos agentes da fiscalização da Prefeitura”.